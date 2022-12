İstanbul 2036 Olimpiyat Çalışma Grubu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

TAKİP ET

İstanbul 2036 Olimpiyat Çalışma Grubu’nun tanıtım toplantısı, İstanbul Planlama Ajansı’nda (İPA) gerçekleştirildi.

İstanbul 2036 Olimpiyat Çalışma Grubu’nun tanıtımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Florya’da bulunan İstanbul Planlama Ajansı’nda (İPA) düzenlenen basın toplantısı ile yapıldı. Toplantıya, İstanbul 2036 Olimpiyat Çalışma Grubu’nda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Oya Ünlü Kızıl, Dr. Seda Domaniç Sökmen, Prof. Dr. Itır Erhart, Oğuz Uçanlar, milli basketbolcu Sinan Güler, olimpik sporcu Alican Kaynar, olimpik atlet Alper Kasapoğlu katıldı.

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, spor ile ilgili toplantılarda, törenlerde geleceğe açılmış bir zaman tünelinden geçiyor gibi olduklarını belirterek “Şehrimizin geleceğini birlikte düşünmeyi, paylaşmayı ve kararları birlikte almayı tercih ettiğimizi özellikle bu toplantılardaki düzen ile ortaya koymaya çaba gösteriyoruz. Tüm bu açılış, lansman ve törenler arasında eğitim, kültür, teknoloji ve spor ile ilgili olanlar ise gerçekten bizim için ayrı bir önem ifade ediyor. Spor ile ilgili toplantılarda, törenlerde ise daha geleceğe açılmış bir zaman tünelinden geçiyor gibiyiz. İlgili toplantılarda spor geçmişi ve günümüzde olduğu kadar geleceğinde içinde olan bir olgu olduğunun farkındayız. Bugün burada bulunan herkesin spora kattığı her değer günümüzden çok geleceği etkileyecek. Çocuklarımızın daha sağlıklı büyümelerini, gençlerimizin hem fiziksel hem zihni anlamda olumlu gelişimini, her yaştan her sosyal ekonomik gruptan insanların daha sosyal, daha sağlıklı, daha zinde ve daha uzun ömürlü olmasını spor sağlıyor. Sporun bu temel yararlarının yanı sıra başka önemli etkilerinin var olduğunu biliyoruz. Çünkü spor tüm dünyada yaşayan insanlar için ortak bir lisan. Tüm dünyanın pandeminin etkilerini yaşadığı bu dönemde 200’ün üzerinde ülkenin bir araya geldiği Tokyo 2020, hepimizin içinde gerçekten umut ışığı gibi bir dönemi yaşattı” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu: “Yeniden birlikte olmanın, beraber nefes almanın mutluluğunu birlikte sporla yaşadık”

İnsanlar spor sayesinde yeni ve akıllı teknolojilere daha kolay ulaştığı söyleyen İmamoğlu, “Covid-19’un etkilerini atlattıktan hemen sonra stadyumlarda, salonlarda bir araya gelerek aslında coşkumuzla yaşama sevincimizi hissettik diyebilirim. Yeniden birlikte olmanın, beraber nefes almanın mutluluğunu birlikte sporla yaşadık. Spor gıdadan, teknolojiye, modadan, finansa bir çok endüstriyle birlikte ilerleyen, büyüyen her alanda gelişmek için, dönüşmek için motivasyon sağlayan bir olgu. İnsan yaşamının, toplum bilincinin birlikte hareket etmenin ve başarmanın önemli bir simgesi. Spor aynı zamanda teknolojikte bir olgu. Milyonlar spor sayesinde yeni ve akıllı teknolojilere daha kolay ulaşıyor ve deneyimliyor. Medyanın büyük itici güçlerinden biri ve yeni teknolojileri denediği ilk olgu spor. Sporun en büyük yönetim kurumu Uluslararası Olimpiyat Komitesi, olimpiyatların düzenlemenin yanı sıra bu büyük gücün sözcüsü ve global ölçekte yayılmasını sağlamaya liderlik yapan bir kurum. CIO’nun ve paralimpik komite IPC’in stratejisine baktığımızda sürdürebilirlik, yeşil bir çevre ve cinsiyet eşitliği gibi günümüzün küresel gündem maddelerini de görüyorsunuz” dedi.

Sinan Güler: "Elimden gelen her şeyi yapacağım ve umarım İstanbul için en iyisi olur"

Olimpiyatları İstanbul’a getirmek için çalışma grubunda bulunmanın büyük bir heyecan kaynağı olduğunu belirten milli basketbolcu Sinan Güler, “İstanbul gibi dünyanın en önemli şehirlerinden birinde birlikte olimpiyatları İstanbul’da olması için çalışacak grupta bulunmak benim için büyük bir heyecan kaynağı. Elimden gelen her şeyi yapacağım ve umarım İstanbul için en iyisi olur. Hem olimpiyatları burada izleme şansını yakalarız hem de sürdürülebilir bir şehir hedeflerine yürüdüğümüz bir ortam yatabiliriz” şeklinde konuştu.

Oya Ünlü Kızıl: "Beni asıl heyecanlandıran, IOC şehirler hakkında yaptığı değerlendirmeleri yeniden belirledi"

Olimpiyatların dünyada en büyük marka olduğunu aktaran TÜSİAD Üyesi Oya Ünlü Kızıl, “Bunun İstanbul’a kazandırılmasının faydalarını tekrarlamaya gerek yok. Beni asıl heyecanlandıran kısım IOC’nin şehirler hakkında yaptığı değerlendirmeleri yeniden belirledi. Ben 30 yıllık kariyerim boyunca da bu kavramlar üzerine çalıştım. Bunların başında da sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi kavramlar var. Biz de bu hedefler doğrultusunda bu çalışma grubunda çalışacağız” cümlelerine yer verdi.