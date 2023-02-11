İstanbul'a 45 depremzede ve 33 İspanyol arama kurtarma ekibi geldi

İstanbul’a deprem bölgelerinden 45 depremzede ve 33 İspanyol arama kurtarma ekibi Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçak ile Adıyaman’dan getirildi. Depreme Adıyaman’da yakalanan Semih Ata, "Çok yakınımı kaybettim. Devletimiz vatandaşlarımız hep beraber çok yardımlar oldu" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. İstanbul’a deprem bölgelerinden 45 depremzede ve 33 İspanyol arama kurtarma ekibi Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri uçakla Adıyaman’dan getirildi. İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yapan depremzedeler askeriyeye ait otobüslere bindirilerek gideceği yerlere bırakıldı. Yanındaki köpeklerle gelen İspanyol ekip ise İstanbul Havalimanı’na götürülecek.

"Çok yakınımı kaybettim"

Depreme Adıyaman’da yakalanan Semih Ata, “Tarifi yok çok acıydı. Anlata bilecek durumda değilim. Çok yakınımı kaybettim. Türkiye’nin her yerinden sağ olsunlar yardımlar geldi. Devletimiz vatandaşlarımız hep beraber çok yardımlar oldu. Teyzemlerin yanına geldik. 2 tane deprem yaşadık” dedi.

Toparlanmak için İstanbul’a çocukların yanına geldiklerini söyleyen başka bir depremzede de, “Evlerimiz hep yıkıldı. Burada çocuklarımız var onların yanına geldik. Adıyaman merkezde yakalandık. Şimdi toparlana kadar çocuğumuzun yanına geldik. Çok yakınlarımızı kaybettik” diye konuştu.