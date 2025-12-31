İstanbul'a beklenen kar yağışı geldi: Çamlıca beyaza büründü

İstanbul’da günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle Çamlıca Tepesi’nde oluşan beyaz örtü, gece saatlerinden bu yana etkisini sürdürmeye devam etti.

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir uyarılarının ardından beklenen kar yağışı, dün gece saatlerinden itibaren kentin birçok noktasında etkili oldu. Özellikle Anadolu ve Avrupa Yakası’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman yoğunluğunu sürdürdü. Kentin önemli noktalarından biri olan Çamlıca Tepesi’nde de kar yağışının ardından oluşan beyaz örtü dikkat çekti. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, yetkililer tarafından kar yağışının ilerleyen saatlerde ve gece boyunca aralıklarla yeniden etkili olabileceği dile getirildi.