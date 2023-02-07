İstanbul’a dönüş yapan depremzedeler yaşadıklarını anlattı. Depreme uykuda yakalandığını anlatan Murat Damsak, ”Deprem anında evde uykuda yakalandık. Çok kötüydü, bu kadar uzun süren deprem yaşamadım. Bu sefer öleceğiz kesin dedim, artık binanın yıkılmasını beklemeye başladım. Çok şükür yıkılmadı” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, depremin yaraları da sarılmaya çalışılıyor. Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları’nın deprem bölgesi çıkışlı uçuşları ücretsiz hale getirmesiyle İstanbul ağırlıklı olarak dönüşler başladı. Özellikle Kahramanmaraş başta olmak üzere depremin hissedildiği Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya ve Adıyaman’dan İstanbul’a dönüş yapan depremzedeler yaşadıkları o anları anlattı.

Adana’dan İstanbul’a gelen bir vatandaş, “Herkes panik içerisinde, telaş, korku içerisinde ama Adana haricinde Hatay ve Kahramanmaraş, bu yerler daha felaket durumda. Allah herkesin yardımcısı olsun. Yardımlar bir an önce inşallah ulaşır. Merkez üssü olduğu için diğer bölgeler tabii daha önemli, onlar daha felaket hissetmiştir. Depremin ardından dışarıda bekledik. Deprem alanları var, park alanlarında bekledik, depremin geçmesini bekledik. Zaten evimize döndük çok şükür” diye konuştu.

Depreme uykuda yakalandıklarını anlatan Murat Damsak, ”Bizim geldiğimiz Gaziantep’te olmasa da çevre illerde etki çok büyük. Özellikle çevre yolları kapalı, bazı yollar kırılmış, çatlamış. Arabayla gidemedik. Gaziantep yine çevre illere göre biraz daha iyi durumda. Malatya veya Kahramanmaraş’a göre insanlar dışardalar, zor durumdalar. Yiyecek içecek sıkıntısı vardı. Fırınlar kapalıydı, bazı okullar da çok kalabalık olmaya başladı. AFAD geldi, çorba falan dağıtıldı. Sağ olsunlar ama yine de dışarıda yatmak zorunda kaldık. 4 kişi, iki çocuk var, eşim ve ben varız, arabada zor oluyordu. Bu yüzden İstanbul’a gelmek zorunda kaldık. Deprem anında evde uykuda yakalandık. Çok kötüydü, bu kadar uzun süren deprem yaşamadım. Bu sefer öleceğiz kesin dedim, artık binanın yıkılmasını beklemeye başladım. Çok şükür yıkılmadı” ifadelerini kullandı.