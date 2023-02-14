İstanbul'a gelen depremzedeler Sancaktepe'de yurda yerleştiriliyor

İstanbul’da öğrencilerin yurtları boşaltmasının ardından deprem bölgelerinden gelen vatandaşlar, yurtlara yerleştirilmeye devam ediliyor. Büyükçekmece’deki yurdun ardından depremzedeler Sancaktepe’de bulunan Mahmut Celalettin Ökten Öğrenci Yurdu’na yerleştirilmeye başlandı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7.7, ikincisi 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. Arama-kurtarma çalışmaları sürerken, depremzedelerin de barınabilmeleri için İstanbul’da yurtlar boşaltılıyor. Öğrencilerin KYK yurtlarını boşaltmasıyla yurtlar depremzedelere açıldı. İstanbul’da bulunan Büyükçekmece Öğrenci Yurdu’nun ardından depremzedeler Sancaktepe’de bulunan Mahmut Celalettin Ökten Öğrenci Yurduna getirilmeye başlandı. Yurda otobüs ile getirilen bir grup depremzede, eşyalarını da yanlarına alarak yurda yerleşti.