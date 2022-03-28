İstanbul'a gelen Rus heyeti Çırağan Sarayı'nda
Rusya-Ukrayna müzakereleri için İstanbul'a gelen Rus heyeti konaklayacağı Çırağan Sarayı'na geldi.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y
Rusya-Ukrayna müzakereleri için İstanbul’a gelen Rus heyeti konaklayacağı Çırağan Sarayı’na geldi.
İstanbul’da yarın yüz yüze gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna müzakereleri için Moskova’dan İstanbul’a gelen Rusya heyeti saat 16.00 sıralarında Atatürk Havalima’nına iniş yapmıştı. Havalimanından ayrılan Rus heyeti konaklayacağı Çırağan Sarayı’na geldi.
İHA
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