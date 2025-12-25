İstanbul'a gelen turistler için yeni düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı UKOME Toplantısında alınan kararla, kruvaziyer gemisiyle Galataport’a gelen turistlerin Beyazıt ve Sultanahmet bölgelerine özel tramvayla durmaksızın devam edeceği düzenleme kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi aralık ayı UKOME Toplantısı Eyüpsultan’da bulunan Feshane’de bulunan Art İstanbul’da gerçekleşti. Toplantı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında başladı. Toplantıda, Galataport ile Tarihi Yarımada arasındaki turizm servis taşımacılığı faaliyetlerinin düzenlenmesi teklifi görüşüldü.

Kruvaziyer gemisiyle Galataport’a gelen turistlerin, Sultanahmet ve Beyazıt bölgelerine ulaşmaları için özel tramvayla duraksız bir şekilde yolculuk yapmaları kararlaştırıldı. Sultanahmet ile Galataport arasında hizmet veren servis araçlarının ise bölgeye girişlerinin yasaklanması da yapılan oylama ile kabul edildi.

Büyükçekmece Cep Otogarı ile Silivri Otogarı arasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçların D100 kara yolunu kullanmaları yasaklanırken, araçların TEM otoyolunu kullanmaları kararlaştırıldı.