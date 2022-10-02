İstanbul'a gezmeye geldi hayatı değişti

Hatay’da yaşayan ve 19 yıl önce İstanbul’a gezmeye gelen 33 yaşındaki Ömer Çolak’ın hayatını İstanbul’daki turizm hareketliliği değiştirdi. İstanbul’u gezip görmek isteyenlere yardımcı olmak amacıyla bir turizm şirketinde çırak olarak işe başlayan Çolak, kurduğu ‘Canlı Turizm’ adlı firma ile bugün 100 kişiye istihdam sağlıyor.

Dünyanın en güzel ülkesinin kendisine göre Türkiye olduğunu, ülkenin her köşesinde gezilip görülecek yerler ve kültürler olduğunu belirten, Hatay’ın Antakya ilçesinde doğup büyüyen Ömer Çolak, 14 yaşındayken geldiği İstanbul’da bir turizm şirketinde çırak olarak çalışmaya başladı. Sektörde bir süre çalıştıktan sonra tur ve gezi organizasyonlarını kurduğu ‘Canlı Turizm’ isimli bir şirket ile sürdürmeye başladı. İşinde oldukça başarılı olan her yıl binlerce kişiye memleketin güzelliklerini tanıtan Ömer Çolak, kısa sürede 2. şubesini açarak bugün yaklaşık 100 kişiyi istihdam eden bir kurum haline geldi.

“Hedef Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri”

Kısa süre önce 3 kişi ile yola çıktığı firmasında şu an 100 kişinin çalıştığını anlatan Ömer Çolak, hedeflerinin Orta Doğu ve Avrupa pazarında liderlik olduğunu söyledi. Tur ve gezi organizasyonlarının yanı sıra araç kiralama filosunu da 81 ile yaymayı amaçladıklarını anlatan Çolak, "Ortak olduğumuz bir otel ve bir restoranla Canlı Turizm çatısı altında Türkiye’nin ve dünyanın her noktasında otel rezervasyonu, uçak bileti, VIP transfer hizmetleri, oto kiralama, gemi ve tekne turları-organizasyonları gibi hizmetler veriyoruz. Özellikle Orta Doğu ve Avrupa’dan gelen turistleri hava limanından alıp, uğurlayan VİP transfer hizmetleri ile İstanbul’un bu ihtiyacının önemli bir kısmını şirketimiz ve bize bağlı rehberleriyle karşılıyoruz. Bir yandan ekmek parası mücadelesi verirken diğer yandan memleketimizi tanıtmak ve yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlamak çok güzel bir duygu" diyerek, mesai arkadaşlarına ve kendisine en büyük desteği sağlayan eşi Hatice Çolak’a teşekkür etti.