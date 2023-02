İstanbul'a kar yağdı, Aydos Tepesi beyaza büründü

TAKİP ET

İstanbul’da beklenen kar yağışı dün şehrin yüksek kesimlerinde günün erken saatlerinden itibaren etkisini göstermeye devam ediyor. Kar nedeniyle, Aydos Tepesi çevresindeki ormanlık alan beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor. İstanbul’da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde Kartal’da Aydos ormanı ve çevresinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve evlerin çatısı beyaza büründü.

Hayri Demirtaş, "Şubatın 1’i bugün güzel bir kar yağıyordu, bu karı da bekliyorduk. Beklediğimiz için arkadaşlarla durduk bir fotoğraf çektirelim dedik" dedi.

Nuri Alkan, "Daha yoğun bir şekilde yağacağını düşünüyorum. Biraz geç geldi, iklimlerle alakalı bir şey. Bu güzel karı görmek gerçekten mutlu etti İstanbullu olarak. Her sene olduğu gibi yine Yakacık’a düştü. Her yıl burada fotoğraf çektiririz. Bu sene de nostalji olsun diye durduk umarım barajlarımız dolar, her yıl olduğu gibi su sıkıntısız İstanbul görürüz" diye konuştu.