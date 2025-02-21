İstanbul'a kar yağdı yollar boş kaldı

İstanbul’da hafta ortasından itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı. Boş kalan Mahmutbey gişeleri ve çevresi havadan görüntülendi.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı. Otobüs, metrobüs duraklarında işe gidenlerin olduğu görülürken, trafiğin az olduğu Mahmutbey gişeleri ve çevresindeki yollar havadan görüntülendi.

İstanbul’da Çarşamba günü başlayan kar yağışıyla kentin birçok noktası beyaz örtüye büründü. Kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı. TEM Otoyolu ve Mahmutbey gişeleri mevkii Ankara ve Edirne istikametinde az sayıda aracın yollarda olduğu görüldü. İşe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma kullanırken, üst geçitlerde ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşanmadı.

Az sayıda aracın yollarda olduğu TEM Otoyolu ve Mahmutbey gişeleri Ankara ve Edirne istikameti havadan görüntülendi.