İstanbul'a Sıcak Hava Uyarısı: Güneş Çarpması ve Yangın Riski Artıyor

Tehlikeli sıcaklar kapıda

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’un bu hafta Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu. Çarşamba günü itibarıyla etkisini artırması beklenen sıcaklıkların, Cuma gününe kadar 34 ila 37 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor.

Orman yangınlarına karşı kritik günler

AKOM’un açıklamasında; yüksek sıcaklık, düşük nem oranı ve kuvvetli kuzeyli rüzgarların (20-50 km/s) birleşimiyle Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinin orman yangınları açısından yüksek risk taşıdığı vurgulandı. Vatandaşlardan açık alanlarda ateş yakmamaları ve ormanlık alanlarda duyarlı davranmaları istendi.

Güneş çarpması riski yükseliyor

Güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması gerektiği belirtilirken; özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olan bireylerin ekstra önlem alması istendi. Deniz kıyıları gibi bağıl nemin yüksek olduğu bölgelerde riskin daha da arttığına dikkat çekildi.