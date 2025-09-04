İstanbul-Adalar merkezli deprem tatbikatı için planlama toplantısı yapıldı
İstanbul-Adalar merkezli muhtemel büyük bir depreme yönelik uluslararası tatbikat öncesi Tekirdağ'da İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
26 Kasım 2025 tarihinde yapılacak Uluslararası Deprem Tatbikatı öncesi planlama kapsamında, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) ilk planlama toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, Marmara Bölgesi’nde meydana gelebilecek büyük bir depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde destek illerin intikali, il ve ilçe AFAD merkezlerinin sıfırıncı dakikadan itibaren afet yönetim süreçlerine katılımı, kamu ve özel kurumların müdahale kapasitesinin artırılması ve koordinasyon içinde çalışma kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedeflendi. Ayrıca İl Afet Müdahale Planlarında görevli personelin tatbikat öncesi eğitilmesi de planlamanın önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.
Vali Recep Soytürk başkanlığında yapılan toplantıya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutan V. J. Alb. Kamil Kıspet, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı S.G. Yzb. Can Çakıcı, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç ve çeşitli kurum müdürleri katıldı.