İstanbul Adalet Sarayı'nda depremzedeler için kan bağışı seferberliği

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda depremzedeler için kurulan Türk Kızılay noktasında vatandaşlar ve adliye personelleri kan vermek için sıraya girdi. Kan vermek için seferber olan vatandaşlar herkesi kan vermeye davet etti.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından oluşabilecek kan ihtiyacının karşılanması için noktalar kurulmaya devam ediliyor. Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda da depremzedelere gönderilmek üzere Türk Kızılay tarafından adliye şubesinde kan verme noktası kuruldu. Kurulan noktada vatandaşlar ve adliye personelleri kan vermek için sıraya girdi. Yoğun ilgi gören ve saat 10.30 sıralarında başlayan kan verme işlemlerinin İstanbul Adalet Sarayı’nda saat 17.30’a kadar süreceği öğrenildi.

"İnşallah yerine ulaşır. Herkesi bekliyoruz’’

İstanbul Adalet Sarayı’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Ferdi Yazıcı, ‘’Bugün özel bir gün, herkesi kan vermeye bekliyoruz. Herkesin kana ihtiyacı var. Lütfen duyarlı olalım. Şu an ihtiyacı olan depremzedeler için veriyorum. İnşallah yerine ulaşır. Herkesi bekliyoruz, lütfen duyarlı olalım’’ dedi.

"Bütün vatandaşlar bağışlarsa herkes için çok iyi olur’’

Adliyenin mahkeme personellerinden Beyza Gürbüz, ‘’Deprem bölgesindeki ihtiyacı olan herkese gitmesi amacıyla yaptık. Müsait olup da bağışlayabilecek bütün vatandaşlar bağışlarsa herkes için çok iyi olur’’ şeklinde konuştu.

Adliyenin temizlik personellerinden Seçkin Şahin ise herkesi kan bağışına davet ettiğini ve yardımlaşmanın bugünlerde lazım olduğunu ifade etti.