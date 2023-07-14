İstanbul AK Gençlik'ten 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı düzenlendi.

İstanbul Üsküdar’da Şehitler Abidesi’nde gerçekleştirilen anma programına AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, AK Parti Gençlik Kolları Yönetim Kurulu ve AK Parti Gençlik Kolları üyeleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan program, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı gezilerek ve dağıtılan hayır lokmaları yenilerek devam edildi.

“Unutulmamalıdır ki hain darbe girişiminin ardından geçen yıllar bu ruhu söndürememiştir”

15 Temmuz Şehitleri anma programında konuşan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Çekerek, "AK Gençlik olarak hain darbe girişiminin akamete uğratılmasının 7. yılında 15 Temmuz Anıtı’nda toplanmış bulunmaktayız. 15 Temmuz günü tüm Türkiye omuz omuza mücadele vermiş ve tüm dünyaya örnek olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplanan aziz milletimizin inanç, cesaret ve dillere destan kararlılığıyla engellenmiştir. 15 Temmuz gecesi Türk Milleti, tankların, tüfeklerin ve savaş uçaklarının önünde tek vücut olmuş darbeye adeta Çanakkale ruhuyla geçit vermemiştir. 12 yaşında düşmanla çarpışan Nezahat Onbaşı, 13 yaşında Çanakkale’de savaşan Ali Reşat ve 15 Temmuz gecesi 17 yaşında şahadete yürüyen Abdullah Tayyip gibi niceleri meydanları doldurarak, demokrasimizi savunarak Türk gencinin gücünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Unutulmamalıdır ki hain darbe girişiminin ardından geçen yıllar bu ruhu söndürememiştir. Çanakkale ruhu diridir, 15 Temmuz darbe girişimi diridir. Bizler Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları olarak 39 ilçede, 971 mahallede, 58 üniversitede ve 100’ün üzerinde kampüste dün olduğu gibi bugün ve yarında 15 Temmuz ruhuna sahip çıkacağız" dedi.