İstanbul Anadolu Yakası'nda beklenen kar yağışı başladı

İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Kar yağışı Anadolu Yakası’nda etkili oluyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Avrupa Yakası’ndan giriş yapan kar yağışı Anadolu Yakası’nda da başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle her yer kısa sürede beyaza bürünmeye başladı. Kar yağışı Çamlıca Tepesi’ni kısa sürede beyaza bürüdü.

Kar yağışı ile ilgili konuşan bir vatandaş “Uzun zamandır beklediğimiz bir kar yağışıydı. Özellikle kurak geçen şu zamanlarda barajların büyük bir ihtiyacıydı. İnşallah daha da artar, yazın su problemi yaşamayız.” şeklinde konuştu.