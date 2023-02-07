İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili oluyor

İstanbul’da sabah saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Anadolu Yakası’nda Pendik ilçesi ve civarında kar yağışı nedeniyle yollar ve araçların üstü karla kaplandı.

İstanbul’da uzun süredir beklenen kar yağışı bugün de sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Anadolu Yakası’nda Pendik ilçesi ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar ve araçların üstü karla kaplandı. Sabah işe gitmek için yürüyen ya da duraklarda bekleyen vatandaşlar beyaz kar manzarası ile karşılaştı.

Ali Koçoğlu, “Manzara güzel ama şoförlerin de kış lastiklerine dikkat etmesi lazım. Yavaş gitmemiz lazım. Dikkatli olalım buzlanma olabilir. Barajların dolması olsun, hastalıkların atlatılması olsun bu tür şeylerde kar iyi oluyor” dedi.