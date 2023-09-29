İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış başladı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış başladı
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sina pırlanta
sina pırlanta
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İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası’nda etkili oluyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı D-100 Karayolu ve Kadıköy’den görüntülendi.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yağışların İstanbul’da pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.