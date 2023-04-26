İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oldu

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkisini gösteriyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası’nda etkisini gösteriyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış gecenin ilerleyen saatlerinde Anadolu Yakası’nda etkisini arttırdı. Bir anda bastıran sağanak yağış yollarda kısa sürede su birikintileri oluşmasına neden oldu. Yağmur yağışı Kısıklı’da görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre yağışlı havanın Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.