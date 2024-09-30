İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oldu

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda da etkisini gösterdi. Üsküdar'da vatandaşlar koşarak ve otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korumaya çalıştı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası’nda da etkisini gösterdi. Üsküdar’da vatandaşlar koşarak ve otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korumaya çalıştı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası’nda da etkisini gösterdi. Üsküdar sahilinde yollar kısa sürede su birikintileri ile dolarken bazı vatandaşlar koşarak ve otobüs duraklarına girerek yağıştan kendini korumaya çalıştı. Yağışın salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.

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