İstanbul Anadolu Yakası'nda sis etkili oluyor

İstanbul Anadolu Yakası'nda gece saatlerinde yağmurla birlikte sis etkili oluyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda sis etkili oluyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

İstanbul Anadolu Yakası’nda gece saatlerinde yağmurla birlikte sis etkili oluyor.

İstanbul, Anadolu Yakası’nda gece saatlerinde sis etkili oldu. Sis özellikle yüksek kesimlerde etkisini yoğun bir şekilde gösterdi. Yoğun sis nedeniyle Çamlıca Camii minareleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün ayaklarının tepesi adeta görünmez oldu. O anlar Çamlıca Camii’nden görüntülendi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman