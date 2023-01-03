İstanbul Anadolu Yakası'nda sis etkisini sürdürüyor

İstanbul’da üç gündür devam eden yoğun sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

İstanbul’da yeni yıl ile birlikte başlayan yoğun sis, yılın üçüncü gününde de şehri adeta etkisi altına aldı. Pendik, Kartal, Maltepe ve çevre ilçelerde etkili olan sis nedeniyle, sabah işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar sokaklarda yoğun sis manzarası ile karşılaştı. Anadolu Yakası’nı etkileyen sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı.