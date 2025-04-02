İstanbul Anadolu Yakası'nda sis

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kartal, Pendik, Maltepe ve Tuzla’nın yüksek kesimlerinde yoğunlaşan sis, şehrin siluetini farklı bir atmosfere soktu.

Anadolu Yakası’nda görüş mesafesinin azalmasına neden olan sis, doğa ile şehir manzarasını bütünleştirerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis bulutları arasında kalan binalar ve sokaklar dron ile havadan görüntülenirken, ortaya etkileyici kareler çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi beklenirken, yetkililer trafikte dikkatli olunması uyarısında bulundu.