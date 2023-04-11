İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'da mesai çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Yağmurun da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul’da mesai çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı. Yağmurun da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul’da yağışlı havanın etkisiyle birlikte Kadıköy Bostancı D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçümlendi.