İstanbul Anadolu yakasında oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul’da mesai çıkış saatinde trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı. Megakentin Anadolu yakasında oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, akşam saatlerinde şehrin her iki yakasında da trafik yoğunluğu yüzde 90’a kadar yükseldi. Mesai çıkışının başlamasıyla birlikte D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yoğunluğun en fazla olduğu bölgelerden biri olan Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu’nda trafik adeta kilitlendi. Araçlar uzun kuyruklar oluştururken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Şehirdeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.