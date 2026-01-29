İstanbul Arel Üniversitesi'nden karbon ayak izi eğitimi

İstanbul Arel Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği ve Karbon Yönetim Teknikerliği Programlarının iş birliği ve Bakırköy Belediyesi ortaklığı ile "Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi-Yerel Yönetimler Boyutu" başlıklı eğitim programı düzenlendi.

Bakırköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim kapsamında, yerel yönetimlerde karbon ayak izi hesaplama süreçlerine ilişkin teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitim sürecinde; emisyon kaynaklarının belirlenmesi, karbon ayak izi hesaplama ve raporlama yöntemleri, saha uygulamaları ve sürdürülebilirlik temelli yaklaşımlar ele alındı. Program, uygulamaya yönelik içerikleriyle katılımcılara bütüncül bir bakış açısı sundu.

Eğitim programının Üniversite ve Bakırköy Belediyesi arasındaki iş birliği sürecini tesis eden Arel Üniversitesi öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Mustafa Öztürk, ‘Programın içeriğinde belediyelerde karbon ayak izi yönetimi, karbon ayak izi hesaplama yöntemleri, emisyon ölçümleri ve saha uygulamaları, sürdürülebilir bir gelecek için yerel düzeyde atılabilecek önemli adımların ele alındığını belirtti. Programa Arel Üniversitesi akademisyenlerinden Öğr. Gör. Yunus Penlik, Öğr. Gör. Ferhat Osman Daşdemir, Öğr. Gör. Kader Kayiş ve Karbon Yönetimi Teknikerliği programı öğrencileri de katılım sağladı.

Eğitim programının planlanması, hayata geçirilmesi ve programın nitelikli bir şekilde gerçekleştirilmesine önemli katkılar sunan Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdülhamit Pehlivan "Arel Üniversitenin akademik birikimi ve uygulamaya dayalı yaklaşımıyla düzenlenen eğitim programı sayesinde, yerel yönetimlerde görev yapan teknik personelimizin ve farklı üniversitelerden katılım sağlayan akademisyenlerimizin mesleki yetkinliklerinin arttırılmasına katkı sağlandı. Program sayesinde çevre yönetimi, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında toplumsal sorumluluk anlayışıyla yürütülen eğitimler başarıyla gerçekleştirildi, katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.