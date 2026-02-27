İstanbul Avrupa Yakası 6 yılda 3 milyon kez taşındı

Gayrimenkulün Enerjisi-2025 Raporu’na göre 2020-2025 yılları arasında Avrupa Yakası’nda 3 milyon abone taşınırken, 903 bin konutun kapısı ilk kez açıldı. Toplam taşınmaların 544 bini 2025 yılında gerçekleşti. Türkiye genelinde km2 başına ortalama 55 abone düşerken, Avrupa Yakası’nda bu rakam 1.133 olarak belirlendi.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, "Gayrimenkulün Enerjisi-2025" Raporu’nu açıkladı. Avrupa’daki birçok ülkeden daha büyük bir nüfusa sahip olan mega kentin demografik yapısından elektrik tüketimine, taşınma hareketinden kentsel dönüşüme kadar uzanan verileri içeren rapor, sosyal-ekonomik gelişmeleri ortaya koydu. 26 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilen basın toplantısı ile açıklanan Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre; İstanbul Avrupa Yakası’nda 2020-2025 yılları arasında 3 milyon abone taşınırken, 6 yıl içinde 903 bin yeni konutun kapısı ilk kez açıldı.

"Kentin bugünkü fotoğrafını değil, geleceğini gösteriyor"

Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nu değerlendiren ve günümüzde "veri"nin önemine işaret eden CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Elimizdeki veriler, kentlerin nasıl yaşadığını, nasıl dönüştüğünü ve geleceğe nasıl hazırlandığını anlamamıza imkân tanıyor. 2025 yılı verileri, yarım milyonu aşan taşınma hareketiyle İstanbul’da yaşamın son derece dinamik olduğunu ortaya koyarken yeni konutların, kentsel dönüşümün hangi bölgelerde yoğunlaştığını net bir şekilde görmemizi sağlıyor. Raporumuz, karar vericilerden yerel yönetimlere, yatırımcılardan şehir plancılarına kadar geniş bir kesim için güvenilir bir referans ve İstanbul’un geleceğine dair güçlü bir veri seti sunuyor" dedi.

Beşiktaş’taki abonelerin yüzde 45’i kadın

Oldukça çarpıcı veriler içeren Gayrimenkulün Enerjisi 2025 Raporu’na göre, CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in son altı yılda toplam abone sayısı yüzde 4 artışla 4,6 milyonu aşsa da 2025 sonunda sınırlı bir gerileme dikkat çekti. Cinsiyet dağılımına göre tüm abone gruplarında abonelerin yüzde 70’ini erkekler, yüzde 30’unu kadınlar oluştururken, kadın abonelerin yoğun olduğu ilçeler arasında ilk sırayı yüzde 45’lik oranla Beşiktaş aldı. Beşiktaş’ı yüzde 42 ile Bakırköy ve yüzde 38 ile Şişli takip etti. 4 milyon toplam mesken abonesi arasında ise kadınların oranı yüzde 31, yaklaşık 599 bin ticarethane abonesi içerisinde de yüzde 16 olarak tespit edildi.

En genç abone 18, en yaşlı abone 110 yaşında

Avrupa Yakası’nda en kalabalık yaş grubunu 1 milyon 236 bin kişiyle 35-49 yaş aralığı oluştururken, 50-64 yaş grubu 1 milyon 201 bin kişiyle hemen ardından geldi. İlçe bazında bakıldığında, Bakırköy yüzde 31,76, Beşiktaş yüzde 31,05 oranla 64 yaş üstü abonelerin en yoğun olduğu ilçeler olarak öne çıktı. En düşük 64 yaş üstü oranı ise yüzde 11,68 ile Esenyurt’ta kaydedildi.

Türkiye’nin nüfusu ile şehirleri geride bırakan en kalabalık ilçesi Esenyurt, 35 yaş altı aboneler ile "en genç ilçe" unvanını korudu. 2025 yılında Avrupa Yakası’nda 35 yaş altı toplam genç abone sayısı 570 bin 199 olarak belirlendi. Bu grubun 85 bin 905’i Esenyurt’ta yaşarken, Küçükçekmece 44 bin 658 genç aboneyle ikinci sırada yer aldı. Çatalca ise 3 bin 193 genç aboneyle listenin sonunda kaldı. Öte yandan bir ilk olarak İstanbul Avrupa Yakası’ndaki en genç, en yaşlı aboneye de yer verildi. Buna göre Avrupa Yakası’nda en genç abone 18, en yaşlı abone ise 110 yaşında olarak kayıtlara geçerken bölgenin ortalama yaşı ise 51 olarak belirlendi.

En çok İstanbullu abone Çatalca’da var

2025 yılı sonuçlarına göre; İstanbul’un Avrupa Yakası’nda memleket dağılımına bakıldığında yüzde 18 ile İstanbul’a kayıtlı aboneler ilk sırada yer aldı. Çatalca’daki abonelerin yüzde 61’i, Silivri’deki abonelerin yüzde 39’u, Bakırköy’deki abonelerin ise yüzde 36’sı İstanbul’a kayıtlı kişilerden oluştu. Memleketlerine göre dağılımda ikinci sırada yer alan Sivaslılar; Kağıthane, Sultangazi, Bağcılar ve Sarıyer’de yoğunlukta bulunurken, Kastamonuluların da yoğunlukla Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Esenyurt’ta ikamet ettiği görüldü.

2024 sonunda 186 bin 76 olan yabancı abone sayısı da 2025 sonunda 155 bin 657’ye geriledi. Böylece yabancı abonelerde yüzde 16’lık azalış kaydedildi. CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in 166 farklı ülkeden abonesi bulunurken, ilçe bazında en yüksek sayısal düşüş ise Esenyurt’ta yaşandı.

2025’te taşınma hareketi yarım milyonu aştı

Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre; 2025 yılında İstanbul Avrupa Yakası’ndaki taşınma hareketi sayısı 544 bin 786’yı buldu. Bir önceki yıla göre yüzde 18 artış demek olan bu oran, konut sirkülasyonunun 2025’te yeniden hızlandığını gösterdi. Taşınmaların yüzde 70’i ikinci el konutlarda gerçekleşirken, 2025 yılında her gün ortalama 438 abone de yeni gayrimenkulüne taşındı. 2020-2025 yılları arasındaki 6 yıllık döneme bakıldığında ise toplam 3 milyon 56 bin 472 abone yer değiştirdi. Söz konusu abonelerin 903 bin 947’si yeni, 2 milyon 152 bin 525’i ikinci el gayrimenkullere taşındı.

2025’te 71 bin 403 taşınma ile Esenyurt, yine Avrupa Yakası’nın en hareketli ilçesi oldu. Onu Küçükçekmece, Başakşehir ve Bağcılar izledi. Çatalca ise 3 bin 422 taşınma ile en durağan ilçe olarak kayıtlara geçti. Ancak genç nüfus yalnızca yoğun değil, aynı zamanda hareketli bir tablo çizdi. 2025 yılında aboneliğini sonlandıran 297 bin 77 kişinin 75 bin 576’sı 35 yaş altı abonelerden oluştu. Bu grupta 12 bin 669 kişiyle Esenyurt ilk sırada yer alırken veriler, genç nüfusun çok daha sık yer değiştirdiğini gösterdi.

İstanbul’da km2’ye 1.133 konut abonesi düşüyor

Avrupa Yakası’nda kilometrekareye düşen konut abonesi sayısı verilerinin de paylaşıldığı rapor, mega kentin yoğunluğunu da gözler önüne serdi. Türkiye genelinde km2’ye yaklaşık 55 konut abonesi düşerken İstanbul Avrupa Yakası’nda bu rakam Türkiye ortalamasının 20 katına ulaşarak 1.133’ü buldu. İlçeler bazında bakıldığında km2 başına düşen konut abonesinde 15 bin 115 ile Gaziosmanpaşa ilk sırada yer aldı. İstanbul’un eski yerleşim yerlerinden Şişli km2’ye 14 bin 843 abone ile ikinci, Kağıthane 12 bin 750 abone ile en kalabalık üçüncü ilçesi oldu. İstanbul’un sayfiye yeri olarak bilinen Çatalca’da ise km2’ye düşen abone sayısı 34 olurken, Türkiye ortalamasının da altında kaldı.

Kentsel dönüşüm nedeniyle tahliyeler yüzde 105 arttı

Raporun en çarpıcı başlıklarından biri kentsel dönüşüm oldu. 2025 yılında 52 bin 662 abonelik, dönüşüm nedeniyle sonlandırıldı. Bu rakam, 2024’e göre yüzde 105’lik artış anlamına geliyor. Sonlandırılan aboneliklerin 42 bin 950’si mesken, 9 bin 712’si diğer abonelik gruplarına ait. En fazla dönüşüm kaynaklı abonelik sonlandırma talebi 9 bin 543 ile Bahçelievler, 5 bin 873 ile Avcılar’dan geldi. Avcılar ve Zeytinburnu’nda dönüşüm kaynaklı artış oranları yüzde 200’ün üzerine çıktı. İstanbul’un özellikle riskli yapı stokuna sahip ilçelerinde dönüşüm sürecinin hızlandığı bu verilerle netleşti.

Konut başına en yüksek aylık tüketim 247 KWH ile Sarıyer’de

Bu arada 2025 yılında meskenlerdeki elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 0,48 arttı. İlçelere göre toplam tüketimin yüzde 9,58’i Esenyurt’ta gerçekleşti. Küçükçekmece ve Bağcılar Esenyurt’u takip etti. Bir önceki yıla göre elektrik tüketimindeki en yüksek artış yüzde 7,69 ile Arnavutköy, yüzde 5,27 ile Beylikdüzü, yüzde 4,56 ile de Silivri’de gözlendi. 2025 yılı içinde 2024’e göre Güngören’de elektrik tüketimi yüzde 5,1 gerilerken, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu, Şişli, Fatih, Bakırköy, Sarıyer, Bahçelievler, Esenler’de de tüketimde düşüş yaşandı. Konut başına ortalama en yüksek tüketim ise aylık 247 kWh ile Sarıyer’de ölçümlenirken onu 244 kWh ile Beşiktaş, 235 kWh ile Başakşehir izledi. Mesken başına tüketimin en düşük olduğu ilçe ise 156 kWh Esenler olarak öne çıktı.