İstanbul Aydın Üniversitesi 16. İletişim Ödülleri sahiplerini buldu
İstanbul Aydın Üniversitesi'nin her yıl geleneksel olarak verdiği 'İAÜ İletişim Ödülleri' sahiplerini buldu.
İstanbul Aydın Üniversitesi’nin her yıl geleneksel olarak verdiği “İAÜ İletişim Ödülleri” sahiplerini buldu.
İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen “İAÜ İletişim Ödülleri’nde 43 bin öğrencinin resmi katılımıyla düzenlenen oylama neticesinde, yılın en iyileri belli oldu. Kültür, sanat, medya ve internet gibi 26 farklı dal ve büyük onur ödülünün sahiplerini bulduğu törene iletişim ve sanat camiasından ünlü isimler katıldı.
İbn-i Sina’nın ‘İlim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder’ sözüyle konuşmasına başlayan İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın” Ödüllerimiz 43 bin öğrencimizin açık oylarıyla belirlenmiştir. Dolayısıyla üniversite olarak sanata, kültüre, ilime katkı sağlıyorsak, ne mutlu bize” dedi.
AKEV Onur Ödülü’nün sahibi usta oyuncu Perihan Savaş oldu. Ödülünü AKEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Aydın’ın elinden alan usta oyuncu, "Mesleğime beş yaşında başladım, tam 60 yıl geçmiş. 60 yılım işimi çok severek, çok çalışarak ve herkese saygı duyarak geçti. Eğer bir başarı istiyorsanız, işinizi seveceksiniz, çok çalışacaksınız ve insanlara saygı göstereceksiniz. Hayatınız boyunca bu çok önemli. Onun için bu kadar yıl nesilden nesle unutulmamak çok kolay bir şey değil. Sizlere tavsiyem lütfen çalışın ve saygı gösterin. Ayrıca bugün burada bu ödülü aldıysam ve bir kadın olarak sahnedeysem, mesleğimi yapabiliyorsam, özgürsem ve haklarımı koruyabiliyorsam Mustafa Kemal Atatürk’ün sayesindedir” diye konuştu.
Gençler tarafından Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu seçilen usta sanatçı Selçuk Yöntem, teşekkürlerini sunarak başladığı konuşmasında, "Tiyatro tek başına yapılan bir iş değil. Perde arkasında onlarca çalışanlarla birlikte yapılan bir iş. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizler de sanatın muhakkak bir ucundan tutun. Tutmak için çaba gösterin. Eğer ucundan tutamıyorsanız iyi bir seyirci olun” dedi.
Törende ödül alan isimler şöyle:
1-AKEV Onur Ödülü
Perihan Savaş
2-Yılın En İyi TV Kanalı
Show TV (Rıdvan Bıyık)
3-Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı
Çağla İle Yeni Bir Gün (Çağla Şıkel / FOX TV)
4-Yılın En İyi Spor TV Programı
Yüzde Yüz Futbol (Rıdvan Dilmen / TV 8,5)
5-Yılın En İyi Sağlık TV Programı
Dr. Ender Saraç İle İyi Yaşam ( Haber Türk TV)
6-Yılın En İyi Magazin TV Programı
Pazar Sürprizi (Ömür Sabuncuoğlu / Show TV)
7-Yılın En İyi Yarışma Programı
MasterChef Türkiye (TV 8)
8-Yılın En İyi Haber Bülteni
TV 100 - Gökhan Taşkın
9-Yılın En İyi Haber TV Programı
Pasaport (Mete Çubukçu / NTV)
10-Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri
Nazlı Çelik - Star TV
11-Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri
Mehmet Akif Ersoy (Haber Türk)
12-Yılın En İyi TV Muhabiri
Sevgi Şahin (FOX)
13-Yılın En İyi Televizyon Dizisi
Hudutsuz Sevda
14- Yılın En İyi Dijital Platform Dizisi
Kulüp (NETFLIX)
15- Yılın En İyi Radyocusu
Serdar Gökalp (Alem FM)
16- Yılın En İyi Gazetesi
Hürriyet
17-Yılın En İyi Radyo Kanalı
Kral POP (Arzu Kaya)
18-Yılın En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu
Zerrin Tekindor
19- Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu
Selçuk Yöntem
20- Yılın En İyi Tiyatro Oyunu
Toz
21-Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı
Derya Uluğ, Merve Özbey
22-Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı
Can Bonomo
23-Yılın En İyi Müzik Grubu
Dolu Kadehi Ters Tut
24- Yılın En İyi Kadın Sinema Oyuncusu
Ayça Bingöl
25- Yılın En İyi Erkek Sinema Oyuncusu
Ahmet Rıfat Şungar
26-Yılın En İyi Sinema Filmi
Flaşbellek
27-Yılın En İyi Yönetmeni
Derviş Zaim