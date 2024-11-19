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- İstanbul BAM Başsavcısı ve Adalet Komisyonu Başkanı Silivri Adliyesi'ni Ziyaret Etti
İstanbul BAM Başsavcısı ve Adalet Komisyonu Başkanı Silivri Adliyesi'ni Ziyaret Etti
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan ve Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, geçtiğimiz günlerde Silivri Adliyesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret sırasında Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam ve Silivri Adalet Komisyonu Başkanı Yusuf Böke ile bir araya gelen heyet, adliyedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmelerin ardından konuklar, adliyeden ayrıldı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul BAM Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan ve Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim’e bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.