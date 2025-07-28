İstanbul Barajlarında doluluk oranı yüzde 55'in altına düştü

İstanbul’da etkisini gösteren sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkilerken, durum barajlara da yansıdı. İSKİ verilerine göre İstanbul’da baraj doluluk oranı 54.44 oldu. Öte yandan İSKİ tarafından açıklanan bir başka veride ise su tüketimi 26 Temmuz’da rekor seviyeye ulaştı.

İstanbul’u son günlerde etkisini altına alan ve hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası, barajlara da etkisini gösterdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)’nin baraj doluluk verilerine göre, metropolde baraj doluluk oranı 54.44 olarak ölçüldü.

Istrancalar en düşük su miktarına sahip

Megakent’te en yüksek su miktarı yüzde 70.92 ile Elmalı Barajında kayıtlara geçerken, en düşük su miktarı yüzde 31.88 ile Istrancalar Barajı’nda ölçüldü.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranları şu şekilde;

Ömerli yüzde 55.4

Darlık yüzde 64.85

Elmalı yüzde 70.92

Terkos yüzde 58.21

Alibey yüzde 38.29

Büyükçekmece yüzde 52.34

Sazlıdere yüzde 45.19

Istrancalar yüzde 31.88

Kazandere 45.67

Son olarak Pabuçdere Barajında ise su seviyesi 48.6 olarak ölçüldü.

Su tüketiminde 24 Temmuz’da rekor

Öte yandan İSKİ tarafından yayınlanan verilere göre, Temmuz 2025’te İstanbul’un günlük ortalama su tüketimi 3 milyon 578 bin metreküp oldu. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.3 oranında artış olarak gözlemlendi. Bu yıl ise 24 Temmuz’da, 3 milyon 750 bin metreküp su tüketimi ile Temmuz ayında rekor tüketim olarak kayıtlara geçti.