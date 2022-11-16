İstanbul Barosu Başkanı Saraç'ı ziyaret ettiler

Silivri Dayanışma Platformu’nun kadın üyeleri, geçtiğimiz günlerde İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı olarak seçilen Av. Filiz Saraç’ı ziyaret etti.

Platform sözcüsü Nursel Erel,ziyaretle ilgili olarak "144 yıllık geçmişi olan İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı seçilerek bizlere bu gururu yaşatan,Av.Filiz Saraç ve ekibini kutluyoruz. Silivri Dayanışma Platformu olarak"ŞİDDET başlığı altında ÇOCUK ve KADIN'a yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgi başlatmış olduğumuz çalışmalarımızda hukuksal destek,toplumsal bilgilendirme vb.konularda işbirliği ve ortak projeler oluşturmak adına sonderece verimli bir ziyaret gerçekleştirdik.Baro bşk.sayın Filiz Saraç'a sıcak ve samimi evsahipliği için teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.