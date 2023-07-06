İstanbul Başakşehir sezonu açtı
İstanbul Başakşehir 2023-2024 sezonu çalışmalarına yaptığı antrenmanla başladı.
İstanbul Başakşehir 2023-2024 sezonu çalışmalarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman öncesinde Emre Belözoğlu oyuncularıyla konuşma yaptı. Daha sonra futbolcular ısınma hareketlerinin ardından gruplara ayrılarak top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanda izinli olan Muhammed Şengezer ile Eden Karzev yer almadı.
Turuncu-lacivertliler çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam etti.