İstanbul Bayrampaşa kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi, toprak altında kaldı. Göçükte kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Bayrampaşa kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi, toprak altında kaldı. Göçükte kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Bayrampaşa kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi, toprak altında kaldı. Göçükte kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul Bayrampaşa kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi, toprak altında kaldı. Göçükte kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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