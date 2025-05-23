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- İstanbul Bayrampaşa kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi, toprak altında kaldı. Göçükte kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
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