İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, MÜDEK akreditasyonunu tamamladı

İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Endüstri Mühendisliği (TR-EN) ve Makine Mühendisliği (TR-EN) bölümleri MÜDEK tarafından akredite edildi.

İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, MÜDEK akreditasyonunu tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Endüstri Mühendisliği (TR-EN) ve Makine Mühendisliği (TR-EN) bölümleri MÜDEK tarafından akredite edildi.

Üniversitenin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, eğitimdeki kalite standartlarının ulusal ve uluslararası düzeyde geçerliliğini kanıtlamak amacıyla önemli bir adım atarak MÜDEK akreditasyonu sürecine girdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Eğitim-öğretim faaliyetleri, ders programları, araştırma ve geliştirme çalışmaları gibi alanların detaylı bir şekilde incelendiği bu değerlendirme sonucunda fakültenin Endüstri Mühendisliği (TR-EN) ve Makine Mühendisliği (TR-EN) bölümleri, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE) tarafından EUR-ACE etiketi verme yetkisine sahip Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından başarıyla akredite edildi.

Bu önemli gelişmenin kutlanması amacıyla Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde belge takdim töreni ve kutlama seremonisi düzenlendi. İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaddin Sinsoysal’ın katılım sağladığı etkinlikte, süreçte emeği geçen tüm akademik ve idari personele özverili çalışmaları için teşekkür edildi.