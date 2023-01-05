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- İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 06.20 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı belirtildi.
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 06.20 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı belirtildi.
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 06.20 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı belirtildi.
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 06.20 itibarıyla İstanbul Boğazı’nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı belirtildi.