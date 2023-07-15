İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz şehit ve gazilerine saygı seyri

15 Temmuz şehit ve gazileri için Boğaz’da 8 deniz aracıyla saygı seyri gerçekleştirildi. Sirenlerin çalınıp su gösterilerinin yapıldığı seyir, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce, 15 Temmuz şehit ve gazileri için İstanbul Boğazı’nda deniz araçlarıyla saygı seyri gerçekleştirildi. Geleneksel saygı seyrinde, 3 adet hızlı can kurtarma (tahlisiye) botu, 3 adet rhib bot (rip bot) ve 2 adet de römorkör olmak üzere toplam 8 deniz aracı hazır bulundu.

Halkı selamlayıp su gösterisi yaptılar

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Merkez Yerleşkesinden başlanan saygı seyrine katılan deniz araçları, önce Beylerbeyi’nden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar Anadolu Yakası sahil bandına paralel olarak geçiş yaptı. Daha sonra sahil boyunca halkı selamlayıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün altından Avrupa Yakası’na geçti. Önce Ortaköy Meydanı’ndaki halkı selamlayıp su gösterisi gerçekleştiren araçlar, aynı gösteriyi Üsküdar Meydanı önünde de yaptıktan sonra saygı seyri sona erdi.