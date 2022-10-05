İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarılarak demirletildi
İstanbul Boğazı'nda makina arızası yaşayan 92 m. boyundaki T-MOON isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Türkeli Demir Bölgesi'ne demirletildi.
İstanbul Boğazı’nda makina arızası yaşayan 92 m. boyundaki T-MOON isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Türkeli Demir Bölgesi’ne demirletildi.
Tuzla’dan Novrossiyk’e seyir halindeyken İstanbul Boğazında Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan 92 m boyundaki T-MOON isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda, KURTARMA-8 Römorkörü refakatinde Türkeli Demir Bölgesi’ne emniyetle demirletildi.