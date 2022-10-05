İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarılarak demirletildi

İstanbul Boğazı'nda makina arızası yaşayan 92 m. boyundaki T-MOON isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Türkeli Demir Bölgesi'ne demirletildi.

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarılarak demirletildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

İstanbul Boğazı’nda makina arızası yaşayan 92 m. boyundaki T-MOON isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Türkeli Demir Bölgesi’ne demirletildi.

Tuzla’dan Novrossiyk’e seyir halindeyken İstanbul Boğazında Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan 92 m boyundaki T-MOON isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda, KURTARMA-8 Römorkörü refakatinde Türkeli Demir Bölgesi’ne emniyetle demirletildi.

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarılarak demirletildi
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarılarak demirletildi