İstanbul Boğazı'nda arıza yapan kuru yük gemisi kurtarıldı

Kocaeli’den Romanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda makine arızası yapan ve sürüklenen 178 metre boyundaki kuru yük gemisi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli’den Romanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda OS KANO 35 isimli 178 metre boyundaki kuru yük gemisi makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri ve KURTARMA-10 ve KURTARMA-7 römorkörleri ile KEGM-8 botu olay yerine yönlendirildi. Gemi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılan geminin Türkeli Demir Sahası’na emniyetle demirletildiği açıklandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "OS Kano 35 isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda KURTARMA-10 römorkörümüz yedeğinde kılavuz kaptanımız ile KURTARMA-7 römorkörümüz ve KEGM-8 botumuz refakatinde Türkeli Demir Sahası’na emniyetle demirletildi" denildi.