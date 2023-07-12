İstanbul Boğazı'nda bir garip intihar girişimi: İskeleden denize atlamak istedi

İstanbul’da boşandığı eşiyle sorun yaşayan kadın, Baltalimanı sahilinde iskelenin ucuna giderek kısa mesafeden denize atlamak istedi. Görenlerin şaşkınlık yaşadığı olayda kadın, saatlerce güneşin altında bekledi. Polis ekiplerini teyakkuza geçiren kadın, kızı tarafından ikna edildi. Gözaltına alınan kadın emniyete götürülürken, yaşananlar kameralara yansıdı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Baltalimanı sahilinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir süre önce sorun yaşadığı eşinden boşandığı öğrenilen Züleyha Sekmen (45) sahildeki iskelenin ucuna gitti. Burada bağırışları duyan çevredeki vatandaşlar, kadının intihar girişiminde bulunduğunu düşünerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ikna çalışmalarına başlardı.

İskeleden denize atlamak istedi, kızı ikna etti

Kendisiyle konuşmak isteyen polislere karşılık vermeyen kadının denize atlama ihtimaline karşın olay yerine deniz polisi de sevk edildi. Saatlerce güneşin altında kalan kadın, ekiplere güçlük çıkarttı. Bir süre sonra polisin ulaştığı kadının kızı olay yerine geldi. Annesiyle dakikalarca konuşan kadın, onu ikna ederek intihar etmekten vazgeçirdi. Polis ekiplerinin eşliğinde ambulansla hastaneye götürülen kadın, tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan kadın, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.