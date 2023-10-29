İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet’in 100. yılı İstanbul Boğazı’ndaki görkemli şölenle kutlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri savaş uçakları gösterisinin ardından donanma gemileri boğazdan geçişini gerçekleştirdi. Havanın kararmasıyla düzenlenen havai fişek ve ışıklı gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Boğazı’nda Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla görkemli gösteri düzenlendi. Türk yıldızları ve Solo Türk pilotları Boğaz’da eşsiz bir gösteri sergiledi. Gökyüzüne 100 rakamı çizen pilotlar keyifli anlar yaşattı. Ardından Türk tarihinde ilk defa Boğaz’dan 100 donanma gemisi geçişini gerçekleştirdi. Anlamlı gösteride TCG Anadolu rehberliğinde TCG Nusret, Derya, 11 Fırkateyn, 10 Denizaltı, 4 Korvet, 4 Karakol gemisi, 17 Hücum bot, 8 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 5 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi, 18 yardımcı sınıfı gemisi, 5 sat/atak botu geçiş yaptı. Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları havai fişek ve ışıklı dron gösterisi ile son buldu.

“Başta Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz”

Gösteriyi izleyen Oğuzhan Emre Gültekin adlı vatandaş, “Mutluyuz, gururluyuz, coşkuluyuz Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı. 2 bin yıllık bir devlet anlayışımız var. Ama onun 100 yıllık genç bir Cumhuriyetinin hepimiz birer mensubuyuz. Burada vatandaşlarımızla birlikte çok büyük bir teveccüh var. Hem Boğaz’da donanmamızın geçişini izliyoruz. Öncesinde savaş uçaklarımızın Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün uçuşlarını takip ettik. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gururlanmamak elde değil. Başta Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizi getirdiği nokta hakikaten kayda değer” dedi.

“İnanılmaz bir şekilde gurur verici”

Murat Akışoğlu adlı vatandaş ise, "İnanılmaz bir şekilde gurur verici. Buraya geldiğimde tüylerim diken diken oldu kendimi inanılmaz güzel hissettim. Türkiye’nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunu tüm dünyaya göstermiş olduk. Herkes burada inanılmaz bir kalabalık var” diye konuştu.