İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi motor arızası yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapılan açıklamalarda ise, "Bandırma’dan Rusya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası yaşayan ARDA isimli 98 metre boyundaki genel kargo gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız, Kurtarma-4 ve Kurtarma-6 Römorkörümüz eşliğinde Büyükdere’ye emniyetle demirletildi. Bandırma’dan Rusya’ya seyir halindeyken Umuryeri önlerinde makine arızası yaşayan ARDA isimli 98 metre boyundaki geminin Büyükdere’ye emniyetle demirletilmesi sonrasında İstanbul Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak açıldı" denildi.