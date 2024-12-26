İstanbul Boğazı'nda tanker arızası yaşandı, gemi trafiği durduruldu

Yalova'dan Rusya'ya seyir halinde olan Cordelıa Moon isimli tankerin İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arızalanması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü durduruldu.

İstanbul Boğazı'nda tanker arızası yaşandı, gemi trafiği durduruldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Yalova’dan Rusya’ya seyir halinde olan Cordelıa Moon isimli tankerin İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arızalanması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü durduruldu.

Yalova’dan Rusya’ya seyir halinde olan Cordelıa Moon isimli tanker, İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arızalandı. Tankerin arızalanmasının ardından İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak durduruldu. 274 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı; kılavuz kaptan, Kurtarma -8 ve Kurtarma-10 Römorkörleri olay yerine sevk edildi. Gemi halatlar yardımıyla emniyete alındı.

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