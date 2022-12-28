İstanbul Boğazı'ndaki yalı ve malikanelerin yemek kültürü gün yüzüne çıkarıldı

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, şef Ömür Akkor ve Zennup Pınar Çakmakçı’nın hazırladığı Osmanlı’dan Günümüze “Boğaziçi’nin Lezzetleri” adlı çalışmayı düzenlenen lansman ile tanıttı. Boğazda avlanan balıklar, yalılarda pişen yemekler, en çok tüketilenler ve tarifler programda anlatıldı.

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği özel bir projeye imza attı. Gastronomi dünyasının çeşitli ödüllerine sahip ünlü Şefler Ömür Akkor ve Zennup Pınar Çakmakcı tarafından kaleme alınan “Boğaziçi’nin Lezzetleri” adlı kitabın lansmanı Üsküdar Nevmekan Sahil’de yapıldı. Boğaziçi hakkında geçmişten günümüze özel bilgiler ile başlayan kitabın lansmanı İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği’nin dönem başkanlığını yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile İBB’nin Birlik temsilcisinin de yer aldığı özel toplantı ile gerçekleştirildi.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan eserde balıkların avlanma tarzlarından hangi ayda hangi balığın tüketileceğine dair geniş bir bilgi sunuluyor. Boğaziçi balıklarının her birine özel tariflerin yer aldığı eser yalılarda pişen yemeklerin tariflerine de yer vererek İstanbul’un ve Boğaziçi’nin kültür tarihine özgün bir katkı ortaya koyuyor. Kitapta İstanbul’da yaşanan sosyal değişimin yemek kültürümüze yansımasını da takip etmek mümkün.

Etkinlikte konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Değerli dostlarım, Boğazın Lezzetleri kitabı özel bir çalışma. Hepimizin yakından tanıdığı, geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanımızın Türkiye’deki kültür ve sanat ödülleri altında ödülle taltif ettiği Şef Ömür Akkor ve Zennup Pınar Çakmak hanımefendinin birlikte hazırlamış olduğu güzel bir eser. Birazdan bu güzel eseri sizlere şeflerimiz tanıtacaklar. Bu kitap bir yemek kitabı değildir, bu kitap aslında bir tarih kitabı, bir sosyolojik eserdir” dedi.