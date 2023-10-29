İstanbul Boğazı'ndan geçen 100 gemi havadan helikopter ile görüntülendi

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk donanmasının İstanbul Boğazı'ndan 100 gemiyle geçişi helikopterle havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'ndan geçen 100 gemi havadan helikopter ile görüntülendi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla Türk donanmasının İstanbul Boğazı’ndan 100 gemiyle geçişi helikopterle havadan görüntülendi.

Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığına bağlı 100 gemi, İstanbul Boğazı’nda geçiş töreni yapıldı. Geçiş töreni helikopterle havadan görüntülendi. 100 geminin gökyüzünden İstanbul Boğazı’na yansıyan anları büyük beğeni topladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman