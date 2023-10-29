İstanbul Boğazı semalarında uçak gösterileri nefes kesti

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları, havada 100 çizdi.

İstanbul Boğazı semalarında uçak gösterileri nefes kesti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde İstanbul Boğazı’nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları, havada "100" çizdi.

Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları havada "100" çizerken, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteriyi izlemek için boğaza gelen vatandaşların nefesini kesti. Havada görsel şölen oluştu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman