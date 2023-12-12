İstanbul Boğazındaki kirlilik vatandaşı isyan ettirdi: 'İki aydır buraya bir balık yaklaşmıyor'

İSTANBUL (İHA) – İstanbul boğazında oluşan kirlilik nedeniyle Kuleli açıklarında su yüzeyinde atık yığını oluştu. Kuleli sahilde balık tutan vatandaşlar, kirlilik nedeniyle balıkların sahile yanaşmadığını belirtti.

İstanbul Boğazında denizde oluşan kirlilik, Üsküdar Kuleli sahilinde istenmeyen görüntülere sebep oldu. Kirlilik nedeniyle deniz yüzeyinde atık yığınlarının yüzdüğü görüldü. Bölgede yaşayan ve zaman zaman sahilde balık tutan vatandaşlar da kirlilik oluşması nedeniyle tepki gösterdi. Sahilde balık tutan bir vatandaş, sahilde deniz yüzeyindeki kirlilik nedeniyle balıkların sahile yaklaşmadığını belirtti.

Sahilde balık tutan Aydın Duman "Yaklaşık 11 senedir Çengelköy’deyim. Daha önce denizlerimiz çok temizdi. İntizam gösteriyorlardı, bakıyorlardı, fakat bu yönetimden sonra koltuğundan tutun, topundan tutun ne ararsanız burada var. Siyasi olarak anlaşılmasın, bir vatandaş olarak söylüyorum. Doğru dürüst bir temizlik yapılmıyor. İki aydır buraya bir balık yaklaşmıyor. Ben buraya saat 3’te geliyorum. Bu saatte en azından 20-25 kişi vardı, 10, 11’e doğru yer kalmıyordu, şimdi kimse gelmiyor bu tarafa. Hepsi sağa sola gidiyor ama deniz her yerde aynı. Hiç böyle bir şey görmedim. Allah yardımcımız olsun." şeklinde konuştu.