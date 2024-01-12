İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bir aday daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için bağımsız adaylığını açıklayan İshak Akbay, "İstanbul’a vizyonel bir başkan lazım" dedi.

Beşiktaş’ta bir teknede düzenlenen aday tanıtım toplantısında Çoğulcu Demokrasi Partisi’nin desteklediği İshak Akbay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı. Çoğulcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Faruk Arslanok’un da katıldığı programda davetlilerin bir kısmı başlarında Çerkes kalpakları ile yer alırken, tanıtım programının sunumu Çerkes milli kıyafeti giymiş sunucu tarafından gerçekleştirildi.

Programda davetlilere hitap eden ve İstanbul’un vizyonel bir başkanı ihtiyacı olduğunu söyleyen İshak Akbay, “Binalar, kaldırımlar yapılırken hiçbir şekilde estetik unsurların olmaması. Ben şehre yeni bir anlayış getirmek istiyorum. Adı şehir estetisyeni. Estetik insanların dudaklarına, gözlerine, yüzlerine yaptırdıkları işler gibi algılanıyor. Estetiğin yaşadığımız her alanda olması lazım. Oturduğumuz yer, yemek yediğimiz yer, gezdiğimiz yerler. Bütün bunlar son derece önemli durumlar. İstanbul’a vizyonel bir başkan lazım. Toplumumuzda da oluyor. Yeni şeyler söylemek lazım. Yeni şeyler söyleme zamanı geldi. Hepimiz mevcut siyasi düzenden bıktık. Ben hissettiğim şeyleri söylerim. Yani yeni yüzler lazım. Artık koltuğa her gelen yapıştırıcı sürüyor. Bir oradan ayrılamıyor. Bu hepsi için geçerli. Ben şunu savunanlardanım. Bir şehri emanet ettiğiniz kişi mümkünse müteahhit, inşaatçı olmasın. Yaşadığınız şehirleri sanatçılara emanet edin. Sanat ruhlu insanlara emanet etmeliyiz. Sanatçılar ince ruhlu olur” dedi.

Programda konuşmaların ardından İshak Akbay, katılımcılar ile birlikte Çerkes halk oyunu oynadı.