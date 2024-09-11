İstanbul Çatalca'da bulunan bir fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Çatalca'da bulunan bir fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Çatalca'da bulunan bir fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul Çatalca’da bulunan bir fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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