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- İstanbul Çatalca'da bulunan bir fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İHA
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