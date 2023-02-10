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- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hatay'daki Rönesans Rezidans inşaatının müteahhidin İstanbul Havalimanında yurt dışına kaçmak üzere yakalandığı açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hatay'daki Rönesans Rezidans inşaatının müteahhidin İstanbul Havalimanında yurt dışına kaçmak üzere yakalandığı açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hatay'daki Rönesans Rezidans inşaatının müteahhidin İstanbul Havalimanında yurt dışına kaçmak üzere yakalandığı açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hatay’daki Rönesans Rezidans inşaatının müteahhidin İstanbul Havalimanında yurt dışına kaçmak üzere yakalandığı açıklandı.