İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hatay'daki Rönesans Rezidans inşaatının müteahhidin İstanbul Havalimanında yurt dışına kaçmak üzere yakalandığı açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hatay'daki Rönesans Rezidans inşaatının müteahhidin İstanbul Havalimanında yurt dışına kaçmak üzere yakalandığı açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hatay'daki Rönesans Rezidans inşaatının müteahhidin İstanbul Havalimanında yurt dışına kaçmak üzere yakalandığı açıklandı.
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hatay’daki Rönesans Rezidans inşaatının müteahhidin İstanbul Havalimanında yurt dışına kaçmak üzere yakalandığı açıklandı.