İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının konvoyu Hatay'a gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında 2 başsavcı vekili ile 30 savcının da bulunduğu konvoy, 1 tır yardım malzemesi ile birlikte Hatay’da görev yapmak üzere yola çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gönüllü olarak deprem bölgesinde çalışmak isteyen ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevlendirilen 2 başsavcı vekili, 30 cumhuriyet savcısı, 23 zabıt katibi, 17 şoför ve 2 güvenlik görevlisi, 14 araç ve 1 tır yardım malzemesi ile birlikte saat 09.30’da Hatay’da görev yapmak üzere yola çıktı.