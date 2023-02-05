İstanbul'da '17.00'den sonra zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın' uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışı ile ilgili sosyal medya hesabından uyarılarda bulunarak, "Saat 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul’da bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen 17.00’den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" ifadelerini kullandı.